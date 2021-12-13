تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط 3 أشخاص استدرجوا شابا وقيدوه وطعنوه بآلة حادة، بسبب علاقة عاطفية تربطه بشقيقة أحدهم، ونجح الأهالي في إنقاذ المجني عليه ونقله للمستشفى لتلقي العلاج قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، إخطارا من مستشفى قصر العيني، يفيد بوصول شاب مصاب بطعنات نافذة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين إصابة شاب يدعي "خ.ا" بـ 4 طعنات بسلاح أبيض في أماكن متفرقة من جسده.

وبإجراء التحريات وتفريغ الكاميرات المراقبة المتواجدة بمحل الحادث، تبين قيام 3 أشخاص باستدراج المجنى عليه داخل أحد الجراحات، وتنفيذ جريمتهم وتركوه غارقا في دمائه ولاذوا بالفرار هاربين، وتمكن أحد الأهالي من اكتشاف الجريمة وإنقاذ المجنى عليه ونقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وتمكنت القوات من تحديد هوية المتهمين، وبإعداد الأكمنة لهم، نجحت في القبض عليهم.

وبمواجهة المتهين اعترفوا باستدراج الشاب إلى أحد الجراجات، وفور وصولهم قام اثنان يتقيده والثالث قام بطعن المجني عليه 4 طعنات ولاذوا بالفرار هاربين.

وأضاف المتهمون أن سبب الجريمة علم أحدهم بأن المجني عليه على علاقة عاطفية بشقيقته على رغم من كونه متزوجا، وعندما علم بتلك العلاقة استعان بباقي المتهمين لتنفيذ جريمته والانتقام لشرفه، وأنهم غير نادمين على جريمتهم وأن المجني عليه كان يستحق ذلك.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.