«مارينا» طالبة جامعية تقص شعرها تضامنا مع شيرين: «الكوافير اتصدم»

كشفت طالبة جامعية في مدينة المنيا، عن تضامنها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب التي ظهرت للجمهور حليقة الرأس، موضحة أنها قصت شعرها حبا في شيرين، ولتبعث رسالة تضامن معها.



وقالت مارينا، الطالبة في كلية العلوم التجارية، والتي رفضت ذكر اسم والدها لمعرفتها رفضه ما تقوم به، في تصريح لـ"الشروق"، إنها قصت شعرها تضامنا مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد خروجها على الجمهور بـ "لوك" جديد، مشيرة إلى أن ذلك من أجل التأكيد على التضامن الإنساني مع المشكلات الاجتماعية.



وأضافت أن التضامن مع المشكلات أمر إنساني وارد في كل الأحوال، خاصة أن جميعنا يتضامن مع من يحبهم، وأنا أحب الفنانة شيرين لذلك تضامنت معها، متابعة: "حتى الكوافير اللي قص شعري كان متفاجئ بالقرار، وأكد أكثر من مرة إذا كنت متأكدة من قراري، وقلت له نعم".



وتابعت: "أشعر أن ذلك عمل إنساني وشيرين مطربة الوطن العربي كله، وزي السكر وتتحب، وكانت رسالتي لها إنها مش لوحدها، وكلنا معاها وبنشد على إيديها"، موضحة أن الفنان يسعد عندما يشاهد حب الجمهور له، وأعتقد أن رسالتي وصلت للفنانة شرين.