التموين: تحقيق اكتفاء ذاتي من السكر والأرز والدواجن

قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع لتجارة بوزارة التموين، إن هناك انخفاض كبير في أسعار الخضروات والفواكهة والدواجن واللحوم، متابعًا أن هناك اكتفاء ذاتي من السكر والأرز والدواجن.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج"مساء DMC" عبر فضائية "DMC"، اليوم الأحد، أن زيادة الرقعة الزراعية أدى إلى زيادة المخزون الزراعي، متابعًا أن هناك ارتفاع في أسعار بعض السلع الغذائية كالزيت.

وأوضح، أن السبب في ارتفاع أسعار الزيت هو استيراده بنسبة تزيد عن الـ 97%، بالإضافة إلى زيادة الأسعار العالمية التي تؤثر على السعر المحلي.

وأضاف، أن هناك توافر في مخزون الفول، لافتًا إلى أن فتح باب التصدير للفول إلى أنحاء العالم جاء بسبب التوافر الاستراتيجي للسلع الغذائية.

وطمأن رئيس قطاع لتجارة بوزارة التموين، الجمهور المصري بتواجد اكتفاء ذاتي لمعظم السلع الغذائية، متابعًا أن بعض السلع بها اكتفاء لـ 6 أشهر قادمة ومنها بها اكتفاء لـ 18 شهر، محذرًا من التخزين للسلع لاحتكارها.

وفي وقت سابق، صرح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية،تحقيق اكتفاء ذاتي من اللحوم الحمراء، نظرًا لوجود تعاقدات مع الجانب السوداني ممتدة إلى عامين، ومن الدواجن هناك اكتفاء ذاتي بنسبة 97%، وأن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم باستيراد كميات تتراوح من 5 إلى 10 طن خلال فترة الشتاء.