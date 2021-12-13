العثور على جثة شاب في الشرقية مصاب بطلق ناري بالرأس

يكثف رجال مباحث مركز شرطة منيا القمح، التابع لمديرية أمن الشرقية، جهودهم لكشف غموض العثور على جثة شاب أمام قرية كفر الغنيمي دائرة المركز متوفي على خلفية إصابته بطلق ناري بالرأس.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزى بوصول محمود.م، 28 عامًا، مقيم قرية العزيزية دائرة المركز جثة هامدة، إثر إصابته بطلق ناري بالرأس.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى منيا القمح، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.