غرفة تجارة عمان: معرض للمنتجات الغذائية المصرية بالأردن خلال الربع الأول من 2022

قال رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، إنه يتم الاستعداد حاليا، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية ، لتنظيم معرض مصري للمنتجات الغذائية خلال الربع الأول من العام المقبل.

جاء ذلك في تصريحات له على هامش مشاركة وفد من غرفة تجارة عمان ونقابة تجار المواد الغذائية، التي تمثل المستوردين وتجار التجزئة والجملة بالأردن في فاعليات الدورة السادسة لمعرض"فود أفريكا" المقام خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمؤتمرات بمشاركة 400 شركة محلية وعالمية.

وأوضح أنه خلال المعرض سيتم تنظيم لقاءات ثنائية بين المصدرين والمستوردين، مشيرا إلى ضرورة استفادة الشركات المصرية من الأردن كمركز لتصدير منتجاتها لأسواق أخرى كالعراق وسوريا، كما يمكن الاستفادة من اتفاقيات التجارة التي وقعتها الأردن مع مختلف الدول، كالولايات المتحدة الأمريكيةوكندا، لافتا إلى أهمية الاستفادة من التقارب والتجانس بين القيادة السياسية في كلا البلدين، وترجمتها إلى شراكات استثمارية تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي.

وأضاف توفيق أن إجمالي واردات الأردن من مصر بلغ نحو 500 مليون دولار سنويا، تستحوذ المواد الغذائية على نحو 35 إلى 40%من إجمالي الواردات بما قيمته 150 مليون دولار.

وأشار إلى أن واردات بلاده من الصناعات الغذائية تتمثل في المجمدات والأجبان والزيوت النباتية، والحبوب والبقوليات، والخضار والفاكهة والعصائر، مشيرا إلى أن توقيع اتفاقية التوأمة مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ساهم بشكل كبير في حل كافة المشكلات التي تواجه المصدرين والمستوردين ما خلق ثقة وطمأنينة لدى المستورد الأردني بوجود مظلة تحميه حقوقه، كما سهل المجلس عمليات التشبيك بين المصدرين المصريين والمستوردين الأردنيين.

وأكد توفيق أن الغرفة تسعى إلى زيادة التعاون مع الجانب المصري خلال الفترة المقبلة والاستفادة من قرب المسافة مما يقلل تكلفة النقل، مشيرا إلى أن المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية المصرية تلقى قبولا لدى المستهلك الأردني.

وأشاد توفيق بمستوى تنظيم وتجهيز معرض فود أفريكا المقام على مواصفات عالمية، لافتا إلى أنه تم عقد صفقات تصديرية مع الشركات المصرية، كما سيتم خلال فاعليات المعرض عمليات تربيط وتشبيك مع المجالس التصديرية المصرية الأخري، وغرفة تجارة عمان كالمجلس التصديري للطباعة والتغليف والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، بالإضافة إلى مجلسي الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية والأسمدة وذلك لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.