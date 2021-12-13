مصرع 94 شخصا وتضرر 18 مقاطعة بولاية كنتاكي الأمريكية جراء الإعصار

قال حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية أندي بشير، اليوم الاثنين، إن 94 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في عدة ولايات وسط الولايات المتحدة وجنوبها من بينهم 80 شخصا في كنتاكي وحدها، وذلك بفعل الدمار الذي خلفه الإعصار الذي ضرب البلاد، مشيرا إلى تضرر 18 مقاطعة بولاية كنتاكي جراء الإعصار.

وأضاف بشير، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، أن عمال الإنقاذ وعناصر الحرس الوطني يبحثون عن أحياء محتملين تحت الأنقاض، مؤكدا أن الإعصار الذي شهدته منطقة وسط غرب وجنوب الولايات المتحدة خلف دمارا كبيرا، حيث رجحت فرق الإغاثة أن يتخطى عدد الضحايا الـ 100 شخص.