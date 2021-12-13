 وفاة أحد منتسبي البحرية العمانية وإصابة آخر أثناء تمرين عسكري في باكستان - بوابة الشروق
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وفاة أحد منتسبي البحرية العمانية وإصابة آخر أثناء تمرين عسكري في باكستان

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 13 ديسمبر 2021 - 5:54 م | آخر تحديث: الإثنين 13 ديسمبر 2021 - 5:54 م
أعلن التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع العمانية اليوم الإثنين، وفاة رقيب بحري، علي بن عبدالرحمن البلوشي،  من منتسبي البحرية السلطانية العُمانية أثناء تأديته الواجب الوطني على متن إحدى سفن البحرية السلطانية العُمانية المشاركة حاليا مع القوات البحرية الباكستانية في التمرين العسكري البحري المشترك (الثمر الطيب).

وكشف التوجيه المعنوي، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أوردته الوكالة العمانية، عن إصابة نائب العريف بحري سلطان بن سالم السليطني نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات العسكرية بمدينة كراتشي الباكستانية لتلقي العناية الطبية والعلاج التخصصي اللازم.

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