بيدرسون: الأمم المتحدة تعمل على إيجاد الطرق الملائمة لعودة السوريين إلى بلدهم

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا السفير جير بيدرسون اليوم الاثنين، أن الأمم المتحدة تعمل على إيجاد الطرق الملائمة لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم.



وقال بيدرسون، خلال استقباله من قبل الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا اليوم، إن الأمم المتحدة تضع هذه المسألة في أولويات اهتماماتها خلال المداولات الجارية في جنيف والتي دعي لبنان إلى المشاركة فيها.



وأطلع المسؤول الأممي الرئيس عون "على المعطيات المتصلة بالتحرك الذي يقوم به والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين السوريين أمس"، مشيراً إلى أنها " تهدف إلى ايجاد السبل الكفيلة بوضع حلول للأزمة السورية الراهنة".



وأعرب بيدرسون "عن تقدير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للرعاية التي تقدمها الدولة اللبنانية للنازحين السوريين الموجودين على أراضيها، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها لبنان في الظرف الراهن".



من جهته أبلغ الرئيس اللبناني بيدرسون أن "على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في تسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم، لا سيما وأن معظم المناطق السورية أصبحت آمنة".



وأضاف عون "في إمكان هؤلاء النازحين العودة إلى أراضيهم ومنازلهم، والعيش فيها بدلاً من الاتكال على المساعدات التي تصلهم من المنظمات الدولية، علماً أن علامات استفهام كثيرة تدور حول طرق توزيع هذه المساعدات ومدى وصولها إلى المستفيدين الفعليين منها".



ووفق بيان للرئاسة اللبنانية، عرض رئيس الجمهورية للسفير بيدرسون "الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون".



ولفت إلى "أن عبء النزوح السوري أضيف إلى هذه الصعوبات، إضافة إلى ما أصاب البنى التحتية في لبنان من أضرار تعمل الدولة اللبنانية على إيجاد الحلول المناسبة لها، من خلال خطة التعافي التي تضعها الحكومة لمناقشتها مع صندوق النقد الدولي ليصار بعد إقرارها إلى البدء بمسيرة إعادة تأهيل القطاعات المتضررة".



ونوّه عون بـ"الجهود التي يبذلها السفير بيدرسون في سبيل تحقيق تقدم في مسار الحل السياسي للأزمة السورية، ومنها العمل على صوغ دستور جديد بالتوافق مع الأطراف المعنيين، وذلك لما فيه مصلحة سورية وشعبها ودول المنطقة وفي مقدمها لبنان".



يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ نحو مليون و500 ألف نازح، ويطالب لبنان بعودة هؤلاء النازحين إلى بلادهم عودةً آمنة وكريمة.