وزيرة الخارجية الألمانية: لا يمكن الموافقة على «نورد ستريم 2» حاليا

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنه لا يمكن الموافقة على خط أنابيب نورد ستريم 2 المثير للجدل في الوقت الراهن لأنه لا يفي بمتطلبات قانون الطاقة الأوروبي.

واستقرت الحكومة الألمانية الجديدة من تيار يسار الوسط في اتفاق تشكيل الائتلاف على تطبيق قانون الطاقة الأوروبي على مشاريع الطاقة "وهذا يعني أنه، كما تبدو الأمور، لا يمكن الموافقة على خط الأنابيب هذا لأنه لا يلبي متطلبات قانون الطاقة الأوروبي وقضايا السلامة لم تحل بعد"، وفقا لما قالته بيربوك لمحطة زد دي إف مساء الأحد.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الولايات المتحدة والحكومة الألمانية السابقة ناقشتا "أنه في حالة حدوث المزيد من التصعيد، فإنه لن يكون من الممكن توصيل خط الأنابيب هذا بالشبكة"، بحسب قولها في إشارة إلى الوضع المتوتر على الحدود بين روسيا وأوكرانيا.

وتم الانتهاء من خط أنابيب نورد ستريم 2 منذ أسابيع، لكنه لم يبدأ تشغيله بعد.

وأمام السلطات الألمانية حتى مطلع شهر كانون ثان/يناير لاتخاذ قرار بشأن تصريح تشغيل الأنابيب، والذي من خلاله سيجري نقل ما يصل إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا سنويا.

وكانت بيربوك تعارض نورد ستريم 2 خلال حملة انتخابات البوندستاج في أيلول/سبتمبر. ولم يتخذ المستشار الألماني الجديد ، أولاف شولتس، حتى الأن موقفا واضحا بشأن هذه القضية.