ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، فى الأسواق المحلية بنحو جنيهين، ليصل عيار 21 الأكثر تداولا فى مصر إلى 785 جنيهًا مقابل 783 جنيهًا، وفق ما قاله نادى نجيب سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة السابق.

وبحسب نجيب، ارتفع عيار 24 ليسجل نحو 895 جنيها، مقارنة بـ893 جنيها أمس، وسجل عيار 18 نحو 672 جنيها مقارنة بـ670 جنيها.

وصعد سعر الجنيه الذهب بنحو 18 جنيها ليسجل 6300 جنيه.

ومنذ جائحة كورونا، يواصل الذهب صعوده محليا مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن، وسط مخاوف من تداعيات فيروس كورونا.

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بمصر، بالتغير الذي تشهده الأسعار عالميا، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر العملة الخضراء زادت أسعار المعدن الأصفر.