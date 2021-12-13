شولتس يؤكد دعم ألمانيا لبولندا في أزمة حدودها مع بيلاروس

خلال أول زيارة له إلى بولندا كمستشار لألمانيا، طمأن أولاف شولتس الحكومة البولندية على الدعم الألماني في النزاع بشأن اللاجئين المستمر على الحدود البولندية البيلاروسية منذ الصيف.

وقال شولتس خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي في وارسو إن أفعال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو "غير إنسانية ولدينا مهمة مشتركة لإدانة مثل هذه الأفعال"، وطمأنه بأن ألمانيا ستقف بتضامن مع بولندا ضد ما ما اسمأه "الحرب الهجينة" من لوكاشينكو.

ويتهم الغرب لوكاشينكو بتعمد نقل اللاجئين من دول مثل العراق وسورية إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، حيث حاول العديد منهم دخول الاتحاد بشكل غير قانوني.

من جانبه، قال مورافيتسكي في مؤتمر صحفي مع شولتس "لقد وصفت للمستشار الأساليب المتغيرة التي يستخدمها نظام لوكاشينكو الآن في أزمة الهجرة المفتعلة، استخدام الناس كدروع حية وكأسلحة".