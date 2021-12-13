مصادر سورية: مقتل 3 مدنيين برصاص القوات الأمريكية خلال عملية إنزال جوي بدير الزور الشرقي

أفادت مصادر محلية سورية بمقتل ثلاثة مدنيين برصاص القوات الأمريكية خلال تنفيذها عملية إنزال جوي واسعة فجر اليوم الاثنين في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن المصادر قولها إن "طائرات قوات الاحتلال الأمريكي نفذت فجر اليوم عملية إنزال جوي واسعة في مدينة البصيرة ومحيطها بريف دير الزور بمساندة من مسلحي ميليشيا "قسد" المرتبطة بها رافقه إطلاق نار كثيف وعشوائي على المنازل والاراضي الزراعية ما تسبب باستشهاد ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة".

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي خطفت خلال مداهمتها المدينة عددا من الأهالي واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ووفق الوكالة، نفذت قوة مشاة أمريكية في السابع من الشهر الجاري إنزالاً جوياً في بلدة الشحيل بريف دير الزور بمساندة مجموعة من مسلحي ميليشيا “قسد” وخطفت عددا من المدنيين وأقدمت بعد ذلك على تدمير المنازل التي داهمتها.