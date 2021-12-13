البرهان يتلقى رسالة من رئيس جنوب السودان

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين ومراحل وخطوات تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان وتطورات الأوضاع بالسودان.



ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الاثنين، أوضح مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، الذي استقبله رئيس مجلس السيادة بمكتبه بالقصر الجمهوري، في تصريح صحفي، أن اللقاء ناقش كل القضايا المتعلقة باتفاقية جوبا لسلام السودان في مسار دارفور والمنطقتين والشرق والشمال والوسط.



وقال توت إن اللقاء تناول الترتيبات التي تمت للقاء المزمع عقده غدا والذي يضم كل الاطراف الموقعة على الاتفاقية والحكومة من أجل مراجعة وتقييم بنود الاتفاقية بغرض الوقوف على ما تم تنفيذه حتى الآن والمعوقات التي اعترضت تنفيذ بعض البنود.



وأكد توت قلواك أن الوساطة ستعمل جاهدة على حل كل المشكلات التي تعترض تنفيذ الاتفاقية سواء في شرق السودان أو الشمال والوسط والترتيبات الأمنية في دارفور والمنطقتين.



وأشار إلى أن رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت راعي الاتفاقية يتابع عن كثب تنفيذ بنودها وأنهم سيطلعون الرئيس البرهان علي نتائج المراجعة والتقييم الذي سيتم التوصل اليها لإنزالها بنودها على أرض الواقع.