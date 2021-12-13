52 مليون ريال يقربون سالم الدوسري من التجديد للهلال

ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين أن إدارة نادي الهلال السعودي اقتربت من إعلان تجديد عقد الدولي سالم الدوسري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد أن اتفق الطرفان على بنود العقد الجديد الذي يستمر حتى 2026.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر كشفت لها أن الدوسري سيحصل على 52 مليون ريال في الأعوام الأربعة المقبلة التي اتفق عليها مع إدارة الهلال، بواقع 13 مليونا في العام الواحد، ليصبح بذلك صاحب أعلى راتب سنوي بين لاعبي السعودية.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد اللاعب الدولي مع الهلال في يونيو 2022.

وذكرت المصادر نفسها أنه ينتظر أن يجرى الإعلان رسميا عن تجديد العقد خلال فترة قصيرة.

وجاء حسم ملف اللاعب من قبل إدارة الهلال قبل دخوله الفترة الحرة التي تسمح للدوسري بالتفاوض مع الأندية الراغبة في خدماته دون موافقة ناديه.