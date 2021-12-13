بنك إسرائيل يلغي تدابير التيسير الائتماني المرتبطة بكورونا

أعلن "بنك إسرائيل"، أنه بصدد إلغاء تدابير مؤقتة كان اتخذها العام الماضي ليتمكن القطاع المصرفي بموجبها من دعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البنك القول، في بيان، إن العمل بغالبية الإجراءات المطبقة منذ مارس 2020 سينتهي في الأول من يناير 2022 .

وأوضح البنك أن العودة إلى النشاط الاعتيادي ستساعد البنوك على "توقع احتياجات رأس المال وتوزيع الأرباح".

وطلب البنك المركزي من البنوك التفكير بحذر فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح في ظل "حالة عدم اليقين في الأسواق، والناجمة عن أسباب من بينها المتحورات الجديدة من الفيروس".