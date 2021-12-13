الدنمارك: متحور أوميكرون سيكون السائد في البلاد بنهاية الأسبوع الجاري

توقعت الدنمارك أن يصبح متحور «أوميكرون» كورونا السائد في البلاد بنهاية الأسبوع الجاري، في الوقت الذي سجلت فيه كوبنهاجن نحو 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس «كوفيد – 19»، وفقًا لمعهد المصل الحكومي الدنماركي.

ونقلًا عن وكالة «رويترز» للأنباء، مساء الاثنين، أعلن معهد المصل الحكومي الدنماركي عن تسجيل 3437 إصابة بـ«أوميكرون» في البلاد منذ اكتشاف أول إصابة بالمتحور الجديد يوم 22 نوفمبر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن مريضا واحدا على الأقل توفي بعد إصابته بمتحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون»؛ ليكون بذلك أول وفاة بسبب أوميكرون في بريطانيا.