غادة والي: الفساد جريمة عابرة للحدود تؤثر على التنمية والنمو

قالت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن عدد الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 189 بينها مصر، مشيرة إلى عقد مؤتمر الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية كل عامين لمناقشة قضايا الفساد والتعاون الدولي لمواجهتها.

وأضافت والي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن الفساد جريمة عابرة للحدود تؤثر على التنمية والنمو وكل الأمور في المجتمع، لافتة إلى أن الدورة التاسعة من المؤتمر التي تستضيفها مصر اختارت موضوعًا مهمًا لمناقشته وهو التعافي من الجائحة بنزاهة.

وأشارت إلى أن الدورة الحالية تستهدف تقديم المساندة والدعم من خلال حزم مالية لحماية الدول من الفساد والاختراق، منوهة إلى أن تجارة الأدوية الفاسدة نمت في ظل احتياج الدول للعلاج، خلال الفترة الماضية.

وذكرت المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، أن المؤتمر يشهد إطلاق مجموعة من التقارير الهامة عن الفساد في الرياضة، قائلة إنها المرة الأولى التي يُطلق فيها تقرير دولي للفساد في صناعة الرياضة المعرضة لمواطن فساد كثيرة من أهمها الرهانات في مباريات كرة القدم.

ولفتت إلى إطلاق تقرير عن المرأة وكيف يكون لها دور فاعل في مواجهة الفساد، إضافة إلى الفساد في العملات الرقمية، موضحة أن اليوم شهد عقد جلسة هامة مع النائب العام الإيطالي حول استخدام الذكاء الاصطناعي في متابعة الجريمة المنظمة في التكنولوجيا والميكنة.

وانطلقت أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، صباح اليوم الاثنين، بمدينة شرم الشيخ، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير حسن عبد الشافي، والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة غادة والي، ووزراء العدل والتخطيط والتعاون الدولي والهجرة والتنمية المحلية والتضامن.