دراسة طبية أمريكية تحذر من تناول القهوة مع المسكنات

حذرت دراسة طبية أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة (واشنطن) من تناول القهوة مع الأدوية الطبية خاصة المسكنات.

وذكرت الدراسة أن القهوة يمكن أن تتفاعل مع عمل الأدوية، حيث أنه قد يتم قمع التأثير أو تكثيفه بواسطة القهوة.

وعكف الباحثون على فحص تأثير القهوة على الأشخاص الذين يستهلكون مادة "الباراسيتامول" ولوحظ دور القهوة في زيادة معدل امتصاص المادة المسكنة والخافضة للحرارة؛ مما أدى إلى جرعة أعلى من حاجة المريض.. لكن، لم تجد الدراسة أي دليل على أنها اقتربت من المستويات السامة.

وأرجع الباحثون جزء من هذا التأثير إلى أن القهوة أذابت "الباراسيتامول" بمعدل أسرع من الماء أو سوائل الجسم.. كما سلطت الدراسة الضوء على تأثير القهوة على الكبد، وعلى الأدوية التي تستهدف الكبد.. مشيرين إلى أن بعض الأدوية قد تتأثر بشكل أكبر بالكافيين الموجود في القهوة مثل الأدوية المنشطة، والتي يمكن تضخيمها من خلال التأثير المنبه للكافيي.