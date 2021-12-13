وزير النقل يستنكر: مش معقول العالم بيكرمنا ونلاقي تخريب في كابلات ومواسير المترو

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن مشروع المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، على جائزة أفضل مشروع عالمي لعام ٢٠٢١ في فئة النقل والسكك الحديدية طبقاً لمجلة ENR الأمريكية الواسعة الشهرة في مجال التشييد.

واستنكر الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، سرقة كابلات ومواسير الصرف الموجودة في المشروع بالرغم من تكريم العالم، معقبًا: «مش معقول العالم كله يقدرنا ويكرمنا ويقول لدينا أفضل مشروع هندسي، ونلاقي تخريب في الكابلات ومواسير صرف المطر».

وأعرب عن تعجبه مما حدث وخاصة أن المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق مصدر فخر لمصر ورفع رأسها أمام العالم في مجال النقل وتوفير وسيلة نظيفة ومكيفة وآمنة، منوهًا إلى أن بعض الأغطية التي تكلف الوزارة ألف جنيه تُباع بـ10 جنيهات والمواسير المقطوعة يتم بيعها كخردة.

وتساءل وزير النقل، عن سبب هذا التخريب، مضيفًا: «لمصلحة من؟ ليه مشروع جديد حصل على أحسن مشروع نقل في العالم نعمل فيه كده وهو ملكنا، الحفاظ عليه ليس دورنا بمفردنا وإنما دور مجتمع وثقافة وتوعية في المساجد والمدارس والمنازل».

ونوه إلى أن إزالة الكابلات يؤدي إلى حوادث واصطدام بين القطارات؛ بسبب الاختلال في زمن التقاطر، مختتمًا: «لو حد شاف شخص بيعمل كده يقول له حرام عليك ده ملكك بتقطع الكابلات لصالح من؟.. ممتلكاتنا يجب الحفاظ عليها».

حصل مشروع المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، على جائزة أفضل مشروع عالمي لعام ٢٠٢١ في فئة النقل والسكك الحديدية طبقاً لمجلة ENR الأمريكية الواسعة الشهرة في مجال التشييد، وتمثل تلك الجائزة (أوسكار) في مجال الإنشاءات والتي تم تسليمها من خلال حفل افتراضي وبث حي من الولايات المتحدة الأمريكية.