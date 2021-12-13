 الصحة البريطانية تدعو لضرورة التحرك بشكل فوري للسيطرة على متغير أوميكرون - بوابة الشروق
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الصحة البريطانية تدعو لضرورة التحرك بشكل فوري للسيطرة على متغير أوميكرون

أ ش أ
نشر في: الإثنين 13 ديسمبر 2021 - 11:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 ديسمبر 2021 - 11:20 ص

أكد وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم الاثنين، ضرورة التحرك مبكرًا للسيطرة على انتشار متغير أوميكرون في المملكة المتحدة.

وقال جاويد بحسب صحيفة الجارديان البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، إنه "علينا أن نتحرك مبكرًا بشأن متغير أميكرون بسبب تهديد النمو المتسارع على الرغم من انخفاض مستوى حالات الاستشفاء وعدم وجود وفيات مُبلغ عنها في المملكة المتحدة حتى الآن تتضمن المتغير الجديد".

وتابع "إنه ينمو بالفعل بمعدل يتضاعف مرتين إلى ثلاث مرات مرتين كل يومين إلى ثلاثة أيام، إنه يتضاعف وبهذا المعدل سيكون لدينا مليون إصابة بنهاية الشهر الجاري".

وأضاف: "إذا كانت الحكومة قد علقت رأسها في الرمال وقالت دعونا فقط ننتظر ونرى ما سيحدث دعونا ننتظر حدوث الوفيات، بحلول ذلك الوقت سيكون الأوان قد فات".

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