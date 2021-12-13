 السفارة الأمريكية في طرابلس: نرحب بوصول ستيفاني وليامز لمساعدة الليبيين على إجراء انتخابات حرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السفارة الأمريكية في طرابلس: نرحب بوصول ستيفاني وليامز لمساعدة الليبيين على إجراء انتخابات حرة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 13 ديسمبر 2021 - 11:22 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 ديسمبر 2021 - 11:22 ص

رحبت السفارة الأمريكية لدى ليبيا بوصول المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز، إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وأكدت السفارة الأمريكية، في تغريدة نشرتها عبر حسابها على "تويتر"، اليوم الاثنين، دعم الولايات المتحدة الكامل لجهود مساعدة الليبيين على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية سلمية، حرة ونزيهة، شاملة وذات مصداقية تمهّد الطريق لمستقبل موحد ومستقر لليبيا.

وكانت بعثة الأمم المتحدة قد أعلنت، في وقت سابق، وصول ستيفاني وليامز إلى طرابلس؛ لقيادة جهود المساعي الحميدة والوساطة والعمل مع الجهات الفاعلة الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ المسارات الثلاثة للحوار الليبي- الليبي ودعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

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