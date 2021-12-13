تقارير: تصادم بين سفينتين شحن قبالة الساحل السويدي

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ذكرت تقارير إعلامية سويدية أن سفينتي شحن اصطدمتا في بحر البلطيق قبالة السويد.

وذكرت محطة اس في تي الإذاعية ووكالة الأنباء السويدية اليوم الإثنين، أن إحدى السفينتين انقلبت.

وأشارت التقارير إلى أنه تم تدشين عملية بحث لانقاذ الذين سقطوا في المياه، وتردد أن ما لايقل عن شخصين سقطا في المياه.

وقال متحدث باسم الهيئة السويدية جوناس فرانزين لمحطة اس في تي إن الأولوية القصوى هى إنقاذ الأرواح.

وشارك خفر السواحل السويدي في عملية البحث عن المفقودين. كما دشنت عملية إنقاذ بيئي لمنع تسرب نفط أو مواد ضارة للبحر.

وقال خفر السواحل اليوم إنه مع ذلك لا يوجد تسرب نفطي حاليا.

وأضاف أن الحادث يتعلق بسفينة دنماركية يبلغ طولها نحو 55 مترا، وسفينة بريطانية يبلغ طولها أكثر من 90 مترا.

ويتردد أن الاصطدام وقع بين يستاد بجنوب السويد وجزيرة بورنهولم الدنماركية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضاف فرانزين أن السفينة الدنماركية التي انقلبت تواجه خطر الغرق.

ولم يتضح بعد سبب الاصطدام.