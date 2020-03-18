الضرائب: تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الجديدة يناير المقبل

قالت أسماء العشري، رئيس منطقة القاهرة رابع، إن منظومة الأعمال الضريبية الجديدة التي يبدأ تطبيقها في أول يناير 2022 تتضمن 16 وظيفة مميكنة وتم تفعيل 4 وظائف فى الوقت الحالى، وهم الحصر والإقرارات والتسجيل ومدفوعات الممولين، وسوف يتم تفعيل باقي الوظائف على مراحل.

وأضافت العشري، في بيان لمصلحة الضرائب اليوم الاثنين، أنه تيسيرًا على الممولين تم إنشاء شعبة تصرفات عقارية لحل مشكلة العقود المتأخرة ومقرها بالدور التاسع بمبنى ضرائب المنيل.

وأكدت العشري، حرص رئيس مصلحة الضرائب المصرية على تقديم كل الدعم على جميع المستويات من الناحية التكنولوجية والبنية التحتية والكوادر البشرية للمنطقة والمأموريات التابعة لها، لتحقيق التطوير فى صورته النهائية، لافتة إلى أن المنطقة تعد أول منطقة مدمجة فى النطاق الجغرافى بعد مركز كبار الممولين ومراكز متوسطي وكبارمهن حرة.

وأشارت إلى نجاح فكرة المكاتب الأمامية (FRONT OFFICE) التي ساهمت فى التيسير على الممولين وتقديم كل الدعم لهم بشكل أسهل وأسرع وأيضًا حل المشكلات المتعلقة بملفات ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة فى مكان واحد.

وأضافت أن المكاتب الأمامية ساهمت فى تغيير ثقافة الممولين من قيام الممول بالبحث عن المأمور المسئول عن الملف الخاص به والذهاب إليه إلى ثقافة استدعاء المأمور للممول فى مكان مخصص ومجهز لذلك من خلال المكاتب الأمامية؛ لتقديم الخدمة الضريبية وكل الدعم اللازم.