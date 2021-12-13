أقدمت ربة منزل على تحرير محضر ضد زوجها بقسم شرطة كوم أمبو، تتهمة فيها بتهذيبها بعد مطالبته بمصاريف الولادة.

وكان مأمور مركز شرطة كوم أمبو، تلقي إخطارا من مستشفى كوم أمبو بوصول "ه. ع"، ٢٧ سنة، ربة منزل بها إصابات خطيرة.

انتقل إلى المستشفي رجال المباحث برئاسة الرائد نبيل العادلي وبالفحص تبين أن وقوع خلاف بين الزوج ويدعي "م. س"، ٣٥سنة، وزوجته بسبب مطالبة بمصاريف ولادتها التي اقتربت، فوقعت مشادة كلامية قام علي إثرها الزوج بالتعدي علية بالضرب مما نتج عنة عدة إصابات بجسدها كما قام بتعليقها في المروحة، وهدد بقتل طفلة الصغير عامين.

وأضافت التحريات أن الزوج متعاطي للمخدرات ودائم الشجارة مع زوجتة.

وأخطرت النيابة التي أجرت التحقيق وقررت تحويل الزوجة للطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات.