جمهورية التشيك تطلق حملة لتطعيم الأطفال ضد كورونا من سن الخامسة فما فوق

وسعت السلطات في جمهورية التشيك اليوم الاثنين، من نطاق حملة التطعيم الرامية إلى تحصين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث سمحت للآباء بالتسجيل للحصول على جرعات اللقاح عبر الإنترنت.

وقال وزير الصحة بالإنابة آدم فوجتيك إن نحو 6 آلاف من الآباء حجزوا مواعيد للتطعيم خلال فترة الصباح .

وطلبت جمهورية التشيك في البداية نحو 300 ألف جرعة من لقاح الأطفال من شركة فايزر/بيونتيك، وهو ما يكفي لواحد من كل ثلاثة أطفال في هذه الفئة العمرية. ويشار إلى أن موافقة كلا الوالدين مطلوبة لتطعيم الأطفال.

كما يشار إلى أنه يسمح بتطعيم الأطفال والشباب من سن الثانية عشرة فما فوق، منذ يوليو الماضي.

وفي بيان مشترك، أوصت عدة جمعيات طبية تشيكية بتطعيم الأطفال سواء كانوا يعانون من حالات مرضية من قبل أم لا.

وفي الوقت ذاته، افتتح مركز تطعيم جديد للبالغين في مركز تجاري في وسط العاصمة براغ، يتسع لنحو 1500 شخص يوميا، بمساعدة القوات المسلحة.

وبحسب وزارة الصحة، انخفض عدد حالات الإصابة مرة أخرى في جمهورية التشيك حيث سجلت 851 إصابة جديدة لكل 100 ألف شخص على مدى سبعة أيام .

وحتى الآن سجلت البلاد 34551 حالة وفاة بسبب كوفيد - 19 .