مستشار رئيس جنوب السودان يبحث مع حميدتي أهمية التوصل لاتفاق شامل حول أزمة الشرق

ترأس نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو بالقصر الجمهوري اليوم، اجتماع شرق السودان، بحضور الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان وبمشاركة وفد الوساطة الجنوبية، برئاسة توت قلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية.



ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الاثنين، أوضح توت قلواك، في تصريح صحفي، أن الاجتماع ناقش اتفاق شرق السودان وأهمية التوصل من خلاله لتوافق تام بين كافة المكونات وصولاً لرؤية محددة حول كيفية إدارة شرق السودان، مبيناً أن الاتفاق أمن على ضرورة إجراء مؤتمر جامع يضم كل اهل الشرق لمناقشة قضاياهم، وأن الشرق يعد بوابه السودان ودُولهِ المجاورة مما يستدعي العمل على استقراره.



وأكد قلواك، أن رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، يتابع باهتمام بالغ تنفيذ اتفاق السلام الموقع بجوبا، مستجيباً لدعوة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بضرورة مواصلة وفد الوساطة لجهوده، لتقريب وجهات النظر بين كافة المكونات للوصول لاتفاق يضمن لأهل شرق السودان السلام والاستقرار والتنمية.



وأشار الى أن الجلسات ستتواصل خلال اليومين القادمين لبناء قاعدة مشتركة ترضي جميع أهل الشرق باختلاف مكوناتهم.