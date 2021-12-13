قال الموسيقار حلمي بكر، إنه تعرض إلى مأساة مع طليقته، وذلك بعد أن اعتدى أهلها عليه بالضرب واخرجوه من منزله بالقوة أمام ابنته الصغيرة، حسب قوله.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "نص الكلام" المُذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الأحد، أنه يتمنى أن تجلس ابنته معه ليوم واحد، متابعًا أنه يحبها حتى البكاء، لكنه لن يبكي.

وتابع أنه يشعر بالوحدة القاتلة، لافتًا إلى أنه يجلس لمدة 3 أيام بمفرده دون أن يطمئن أحدًا عليه، مضيفا أنه يريد إخبار ابنته بحبه لكنه لا يستطيع التواصل معها.

واستكمل، أنه تزوج 13 مرة رغبةً منه في الاستقرار، متابعًا أن برغم كثرة زيجاته إلا أنه لم يجد الاستقرار الذي يبحث عنه، كاشفًا عن تفاصيل زواجه من الفنانة سهير رمزي.

وأوضح أنه تزوج الفنانة سهير رمزي في عمر الـ 21، بعد أن تقدم لخطبتها في سن الـ 16، مشيرًا إلى أن الفنان بليغ حمدي هو سبب زواجه منها.

وكشف حلمي بكر، عن تفاصيل انفصاله عن الفنانة سهير رمزي، مؤكدًا أن السينما والتمثيل هما السبب الرئيسي في الانفصال، مشيرًا إلى أنهما مازالا أصدقاء حتى الآن برغم طلاقهما منذ فترة كبيرة.