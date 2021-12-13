المغرب: رحلات استثنائية لإعادة المواطنين العالقين في البرتغال وتركيا والإمارات بدءا من الأربعاء

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أعلن المغرب عن تسيير رحلات استثنائية لإعادة المواطنين العالقين في البرتغال وتركيا والإمارات إلى المملكة اعتبارا من الأربعاء المقبل، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الاثنين.

وأفاد بلاغ للجنة بين الوزارية للتنسيق وتتبع جائحة «كوفيد-19» في المغرب بأن هذه العملية، التي ستنطلق ابتداء من الأربعاء 15 ديسمبر الجاري، تهم المواطنين المغاربة المقيمين فعليا بالمغرب والذين غادروا التراب الوطني مؤخرا.

وأوضح المصدر ذاته، أن المستفيدين سيتحملون تكاليف السفر، مؤكدا أن بروتوكولا صحيا سيتم تطبيقه على النحو التالي:

1. يتعين على كل مسافر الإدلاء بنتيجة اختبار الكشف «بي سي آر» قبل السفر بـ 48 ساعة على الأقل.

2. يخضع المسافرون للحجر الصحي طيلة سبعة أيام في فنادق مخصصة لهذا الغرض على نفقة الحكومة المغربية.

3. سيتم إجراء اختبارات كشف «بي سي آر» خلال فترة الحجر الصحي كل 48 ساعة.

4. سيتم التكفل بحالة كل من جاءت نتيجة كشفه إيجابية سواء بالمطار أو بالفندق، من قبل السلطات الصحية المختصة.