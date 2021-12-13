وزير التعليم يشارك في "تحسين التعلم من خلال البيانات" خلال فعاليات قمة RewirEd للتعليم بدبي

شارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، خلال فعاليات قمة RewirEd للتعليم في حلقة نقاش من ينظمها البنك الدولي بعنوان "تحسين التعلم من خلال البيانات: ميثاق بيانات التعلم".

وكان الهدف الرئيسي من الجلسة مناقشة أهمية وجود بيانات تعليمية أكثر وأفضل بالنسبة للمعلمين والطلاب في جميع المراحل، والحاجة إلى بيانات التعلم لدعم عمل المعلمين وكيف يمكن للبلدان تقييم التعلم واستخدام البيانات وكيف يمكن للمجتمع الدولي تحسين التنسيق والجودة في الجهود العالمية لقياس ما يتعلمه الطلاب.

تطرق شوقي للحديث عن نظام التعليم المصري الجديد 2.0 والتعاون مع البنك الدولي منذ ٤ سنوات وأهمية البيانات في بناء نظام التعليم.

تضمن الحضور ستيفانيا جيانيني مساعد المدير العام لليونسكو والدكتور ديبو موني وزير التربية والتعليم بدولة بنغلاديش وجايمي سافيدرا مدير العالمي للتعليم بالبنك الدولي و روبرت جينكينز مدير التعليم باليونيسف.

وشارك وزير التربية والتعليم، في حلقة نقاش بعنوان "الابتكارات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أنظمة التعليم"، بمشاركة الدكتور عبد الرحمن العاصمي مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج والدكتورة ميثاء الشامسي وزير دولة بدولة الإمارات العربية المتحدة والدكتور سعود بن سعيد المثاني الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع والدكتور منصور العور مدير جامعة حمدان بن محمد الذكية ورئيس مجلس إدارة معهد اليونسكو لتكنولوجيا المعلومات في التعليم والدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم مملكة البحرين.

سلطت هذه الجلسة الضوء على الحاجة إلى التحول في التعليم لمواصلة رعاية شعور قوي بالابتكار كجزء من المحادثة، عرض المتحدثون أحدث الأفكار ودراسات الحالة من المنطقة.

كما ناقش الوزير خلال الجلسة الرؤية المستقبلية لمصر خصوصا من ناحية اكتساب الطلاب المهارات التي تساهم في جاهزيتهم لسوق العمل.

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