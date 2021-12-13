ألان جريس: كنت قريبا من تدريب منتخب مصر في 2014

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يرى ألان جريس، المدير الفني السابق لمنتخب تونس، أن بطولة كأس الأمم الإفريقية من أقوى البطولات في العالم، مشيرا إلى أن منتخب قطر الأقرب للتتويج بكأس العرب.

وقال ألان جريس في تصريحات تلفزيونية لقناة الحياة: «أمم أفريقيا من أقوى بطولات العالم، حيث تضم أفضل اللاعبين في الفترة الحالية».

وأضاف: «أعتقد أن منتخب قطر المرشح الأول للفوز بكأس العرب، بسبب ميزة الأرض والجمهور».

وعن فرص منتخب الجزائر.. قال: «من أقوى منتخبات القارة، حيث يمتلك لاعبين مميزين في جميع المراكز، والتكهن بنتيجته صعب للغاية في ظل امتلاك كلا منهما ميزات مختلفة».

وانتقل مدرب تونس السابق للحديث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول.. قائلا: «انتقال صلاح لباريس سان جيرمان الفرنسي صعب للغاية في ظل وجود الثلاثي كيليان مبابي ونيمار وليونيل ميسي».

وواصل: «صلاح يقدم مستويات رائعة مع ليفربول خلال المواسم الماضية، وهو من أفضل اللاعبين في العالم لكن اشك في انتقاله إلى باريس سان جيرمان».

وأتم: «كنت على وشك تدريب منتخب مصر في 2014، ولكني كنت ملتزم بعقد، وأنا دائما احترم عقودي مع المنتخب الذي أدربه».