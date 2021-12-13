 فيرنكفاروش المجري يفسخ عقد مدربه النمساوي بيتر شتوجر - بوابة الشروق
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فيرنكفاروش المجري يفسخ عقد مدربه النمساوي بيتر شتوجر

د ب أ
نشر في: الإثنين 13 ديسمبر 2021 - 4:55 م | آخر تحديث: الإثنين 13 ديسمبر 2021 - 4:55 م

أعلن نادي فيرنكفاروش المجري لكرة القدم اليوم الاثنين انفصاله عن المدرب النمساوي بيتر شتوجر بعد أقل من نصف عام على توليه مسؤولية تدريب الفريق.

وفسخ النادي المجري التعاقد مع شتوجر ومساعديه جيرهارد فيلنر وألكسندر بادي.

ورغم قيادتهم الفريق إلى دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي، لم يقدم الفريق العروض الجيدة في البطولة كما لم يقدم المسيرة الجيدة في الدوري المجري، حسبما أفادت صحيفة "بليك" المجرية.

وكان شتوجر /55 عاما/ ، الذي تولى سابقا تدريب فريقي كولون وبوروسيا دورتموند الألمانيين، تولى تدريب فيرنكفاروش في بداية الموسم الحالي.

ويتولى المدرب المساعد كاسبا ميت مسؤولية تدريب فيرنكفاروش لحين التعاقد مع مدير فني جديد للفريق.


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