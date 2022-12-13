وزراء أوروبيون يحاولون تقريب المواقف بشأن الحد الأقصى لسعر الغاز مجددا

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يلتقي وزراء الاتحاد الأوروبي المسؤولون عن الطاقة اليوم الثلاثاء في بروكسل في محاولة جديدة للتوافق على وضع سقف لسعر الغاز.

واقترحت المفوضية الأوروبية في تشرين الثاني/نوفمبر وضع حد أقصى لسعر الغاز المتداول عبر منصة التداول الافتراضية للغاز الطبيعي في هولندا، " تي تي إف".

ومن المقرر أن يدخل سقف الأسعار حيز التنفيذ تلقائيا على سعر الغاز قبل شهر، حال تجاوز السعر 275 يورو (9ر283 دولارا) لكل ميجاوات/ ساعة لمدة أسبوعين وكان الفارق بين سعر الغاز المتداول عبر منصة "تي تي إف" وأسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية 58 يورو أو أعلى.

وتسببت الشروط الصارمة التي تجعل تطبيق الإجراء غير مؤكد في عدم رضا العديد من دول الاتحاد الأوروبي.

ودعت أغلبية الدول الأعضاء مرارا إلى التدخل في أسعار الغاز، بينما ظلت دول أخرى مثل ألمانيا وهولندا متشككة.

وما زال من غير الوضح ما إذا كان اجتماع اليوم سيحقق انفراجة.