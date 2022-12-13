بلينكن يلتقي نظيره الأوزبكي قبل اجتماع في واشنطن

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التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الاثنين بنظيره الأوزبكي فلاديمير نوروف قبيل حوار الشراكة الاستراتيجي الأمريكي- الأوزبكي في واشنطن العاصمة.

وبحسب موقع وزارة الخارجية الأمريكية، شدد بلينكن على دعم الولايات المتحدة الراسخ لاستقلال أوزباكستان وسلامة أراضيها وسيادتها.

وناقش الجانبان العلاقات الأمريكية – الأوزبكية الثنائية الوطيدة، ودعم شعبي أوكرانيا وأفغانستان، وشراكة الولايات المتحدة الثابتة مع أوزباكستان في إطار المشهد الجيوسياسي المتغير في وسط آسيا.

ورحب بلينكن بإعلان أوزباكستان عن إصلاحات وحث الحكومة على تطبيقها الشامل، بما في ذلك إجراءات لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ودعم المجتمع المدني، وضمان حرية الإعلام، ومكافحة العنف على أساس النوع.

وأشار بلينكن إلى أهمية التحقيقات الشاملة والشفافة والمحاكمات النزيهة بحق المتهمين بعد الاضطرابات التي شهدتها جمهورية قرقل باغستان في وقت سابق من العام الجاري.

وشدد بلينكن على التزام الولايات المتحدة بكونها شريكا يعتمد عليه لأوزباكستان والمساعدة على ضمان الرخاء والأمن والديمقراطية في وسط آسيا.