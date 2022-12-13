أحمد عيد عبدالملك مديرًا فنيًا لبني عبيد بالقسم الثالث

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أعلن مجلس إدارة نادي بني عبيد برئاسة مكرم رضوان، التعاقد مع نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أحمد عيد عبدالملك مديرا فنيا للفريق الأول.

جاء ذلك بعد اعتذار جاد توفيق، عن استكمال مهمته كمدير فني للفريق.

واستقر أحمد عيد عن الجهاز المعاون له، والذي يتكون من، عبدالسلام نجاح مدرب عام وأحمد مصطفى مدرب لحراس المرمي.

وصرح محمد الغيطاني، المشرف العام على الكره وعضو مجلس الإدارة، بأن الاختيار وقع على أحمد عيد لخبراته في دوري القسم الثالث، حيث سبق له تدريب الشمس، جولدي ومستقبل وطن ويملك الكثير من الطموحات لتحقيق إنجاز الصعود إلى دوري القسم الثاني.