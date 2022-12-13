الرئاسة: السيسي يعقد لقاء مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكي لبحث سبل دفع التعاون

الجالية المصرية بالولايات المتحدة تنظم وقفة أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بواشنطن للترحيب به

قانون التصالح على مخالفات البناء.. محلية النواب: تقديم ورقة غير سليمة له عواقب وخيمة على المواطن