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مصر
الرئاسة: السيسي يعقد لقاء مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكي لبحث سبل دفع التعاون
الجالية المصرية بالولايات المتحدة تنظم وقفة أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بواشنطن للترحيب به
قانون التصالح على مخالفات البناء.. محلية النواب: تقديم ورقة غير سليمة له عواقب وخيمة على المواطن
الرئاسة: السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال القمة الأمريكية الإفريقية على موضوعات تهم دول القارة السمراء
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دول الاتحاد الأوروبي تخفق مجددا في الاتفاق على سقف لأسعار الغاز بالجملة
رئيسة وزراء الدنمارك تعلن تشكيل تحالف أغلبية من أحزاب الوسط
الجيش الإيطالي يعلن تحطم طائرة مقاتلة
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كأس العالم.. باتيستوتا بعد تخطي ميسي لرقمه: يستحق اللقب إنه أسطورة الأرجنتين
كأس العالم.. دموع مودريتش تنهمر بعد الوداع الأخير
كأس العالم.. الأرجنتين على بعد هدفين لتحقيق رقم قياسي نادر
رأي
فن
علاء مرسي لـ الشروق: موهبتي من العيار الثقيل لكني من نجوم الصف الثالث.. وأجري كممثل قليل للغاية
تامر عشري يخوض تجربة إخراج البرامج لأول مرة من خلال «يالا نتكلم»
فيديو من كواليس «العمدة».. محمد رمضان يروج لمسلسله في رمضان 2023
رئيس القومي للسينما تتواصل مع مسؤولي أول قناة وثائقية مصرية لمدها بالمواد الفيلمية
مال وأعمال
أعمال
مواطن
فيديو.. رئيس إدارة البريد: خدمة سلفة المعاش متاحة لكل أصحاب المعاشات
مقترح بتصدير المشغولات الذهبية مقابل الخام لتجنب تراجع المعروض محليا
التموين: وضع أسعار استرشادية للسلع خلال أيام
حوادث وقضايا
فيديو.. مواجهة بين محامي البلوجر هدير عاطف ودفاع الضحايا
وفاة لاعب كرة قدم في أثناء مباراة بين مطروح والسلوم بدوري القسم الثالث
التحقيقات: البلوجر هدير عاطف استغلت متابيعها ودعتهم لاستثمار أموالهم معها
عقارات وسيارات وتداول بالبورصة.. أين ذهبت أموال ضحايا البلوجر هدير عاطف وزوجها؟
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