 الجالية المصرية بالولايات المتحدة تنظم وقفة أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بواشنطن للترحيب به - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 11:49 م القاهرة القاهرة 24°