الدنمارك: بيع رسائل الكاتبة كارين بليكسن بالمزاد

من المقرر طرح رسائل، لم يكشف عنها النقاب من قبل، للكاتبة والروائية الدنماركية كارين بليكسن في مزاد علني بالدنمارك.

يذكر أن فيلم هوليوود "أوت أوف أفريقا" (الخروج من أفريقيا)، الذي حصل على جائزة الأوسكار عام 1985، مقتبس من مذكرات بليكسن الذاتية.

وأعلنت دار المزادات "برون راسموسن" اليوم الثلاثاء، أن الرسائل، وهي مكتوبة بخط اليد، والتي خطتها بليكسن بيدها، وتلك التي تلقتها من والدتها وعشيقها دينيس فينش هاتون، ضمن رسائل أخرى ستطرح في المزاد.

وأوضحت إيما ماري بولسن، المسؤولة عن مزادات بيع الكتب في "برون راسموسن"، إن الرسائل الموجهة إلى هاتون بشكل خاص، ستثير مشاعر الناس لأنها تعرض رؤى مباشرة حول العلاقة العاصفة بين الاثنين.

وسيغلق المزاد المقرر أن يجري عبر الإنترنت مساء يوم الخميس المقبل.

يشار إلى أن بليكسن (1885-1962) تحدثت عن حياتها كمزارعة للبن في كينيا في رواية سيرتها الذاتية "الخروج من أفريقيا".

وتم تحويل الرواية، التي كانت تسرد، ضمن أمور أخرى، تفاصيل حبها الكبير للأرستقراطي البريطاني هاتون وتجاربهما المشتركة في الدولة الأفريقية، إلى فيلم في منتصف ثمانينيات القرن الماضي وقامت بدور البطولة ميريل ستريب أمام روبرت ريدفورد.