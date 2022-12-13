نقابة صيادلة القاهرة: تناول العلاج بطريقة خاطئة قد يؤدي لأضرار صحية خطيرة

حذر الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، من أخطاء يقع فيها البعض أثناء الحصول على الدواء عن دون قصد.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" على قناة "ten"، اليوم الثلاثاء، إن البعض قد يُقسم القرص بآلة حادة (سكين) أو يعمل على تذويبه في المياه، محذرا من خطورة ذلك على الوضع الصحي مع قلة فاعلية الدواء في هذه الحالة.

وأضاف أن بعض الأدوية تكون مزودة بكسوة معوية، تشبه الغلاف لحماية القرص، حتى لا تؤثر أنزيمات المعدة على الدواء ويحدث له امتصاص في مناطق معينة.

وأشار إلى أن كسر القرص أو تذويبه يؤدي إلى فقدان جزء رئيسي جدا من حماية القرص، وبالتالي لا يحدث له امتصاص.

ونوه بأن هناك بعض الأدوية الخاصة بقرحة المعدة أو قرحة الاثنى عشر، إذ لابد أن يحدث لها امتصاص في جزء معين.

وأفاد بأن هناك بالفعل أقراصا قابلة للتقسيم، وبالإمكان امتصاصها في أي مكان بالجهاز الهضمي.

وكانت هيئة الدواء، قد حذرت من تقسيم الأقراص الدوائية بالسكين أو بلع الحبوب المكسرة أو هرس الحبوب لتذويبها في المياه وتناولها كمشروب، مؤكدة أن هذه الأفعال شائعة بين كثير من المرضى.

وقالت الهيئة، في بيان، إن هذه الممارسات لها مخاطر كثيرة، موضحة أن هناك بعض الأدوية التي تكون مغلفة بغلاف يحميها من أحماض المعدة، أو حتى يتم امتصاصها في الجسم بمعدل محدد، وبالتالي لا يتم الاستفادة من مفعول الدواء في حال تقسيمه.