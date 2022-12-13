 مصادر: القوى العاملة لم يصلها أي مخاطبة من الكويت بمنع العمالة المصرية - بوابة الشروق
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مصادر: القوى العاملة لم يصلها أي مخاطبة من الكويت بمنع العمالة المصرية

خالد حسام الدين
نشر في: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 5:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 5:16 ص

كشفت الإعلامية كريمة عوض، عن تواصلهم في برنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، مع مصادر خاصة لكشف حقيقة منع العمالة المصرية من دخول الكويت، وأفادت المصادر بأن وزارة القوى العاملة المصرية لم يصلها أي مخاطبة من الجانب الكويتي بهذا الموضوع.

وأضافت المصادر الخاصة، لبرنامج "حديث القاهرة"، أن موضوع منع العمالة المصرية من دخول الكويت منقول على صحف كويتية فقط، موضحة أن الجانب الكويتي أوقف الربط الالكتروني مع مصر الخاصة باستقدام العمالة، وإيقاف الربط الالكتروني جاء لمحاصرة السماسرة وتجارة الإقامات.

وأوضحت المصادر، أن الجانب الكويتي أوقف الربط الإلكتروني مع مصر للحد من السماسرة وتجاوز مكاتب استقدام العمالة، وأن إيقاف الربط الالكتروني لحين وضع آلية وضوابط بين مصر والكويت.

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