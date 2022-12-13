تحدث المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، عن رحيله عن الإسماعيلي، كما أشار إلى أنه يتمنى التوفيق للدارويش في المرحلة القادمة.

وتعرض جاريدو للإقالة من الإسماعيلي، على خلفية سوء النتائج في مسابقة الدوري.

وقال جاريدو في تصريحات تلفزيونية "الإسماعيلي فريق جيد، وأعتقد أنهم يستطيعون تقديم موسم جيد، ولو كنت استمريت معهم لكنت حققت نتائج جيدة، ولكن كنا نعاني من سوء توفيق".

وأضاف: "أنا أحب تدريب الفرق التي يكون بها ضغط جماهيري، لأن طالما كان الجمهور خلف الفريق وطالبه بالنتائج الجيدة يتشجع اللاعبين، وهذا أمر إيجابي بالنسبة لي، بذلت أقصى جهدي في كل مباراة مع الإسماعيلي ولكن التوفيق ليس بيدي".

وتابع: "انزعجت جدًا من قرار الإقالة، كنت أريد الاستمرار وكنت أعتقد أنني سأقدم نتائج جيدة، ولكن في اليوم التالي تقبلت الأمر وأنهينا العقد باحترام، وحتى الآن الاحترام متبادل بيننا".

وأوضح جاريدو حقيقة وقوع خلافات بينه وبين حسني عبد ربه: "هو شخص جيد ولم تكن هناك أي أزمة، وكان أمينًا معي ويعاملني بشكل جيد، هو شخص يمتلك شخصية قوية وشريف، كنت دائمًا أحترم آرائه الفنية، وكان من المقربين لي، وأتمنى نعمل مع بعض سويًا مرة أخرى".