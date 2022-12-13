 كأس العالم.. طوارئ في معسكر المغرب استعدادًا لفرنسا بنصف نهائي - بوابة الشروق
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كأس العالم.. طوارئ في معسكر المغرب استعدادًا لفرنسا بنصف نهائي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 12:20 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 12:20 ص

قرر وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، فرض حالة الطوارئ على معسكر الأسود، قبل مواجهة فرنسا غدًا الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم (قطر 2022).

وقالت صحيفة «المنتخب» المغربية، أن معسكر الأسود مقفل بشكل تام، ومن الصعب الوصول إلى أي لاعب.

وفرض الركراكي على اللاعبين تسليم هواتفهم الخاصة لإدارة البعثة، بهدف وضعهم في حالة من التركيز التام، حيث يحصلون على هواتفهم لمدة ساعتين فقط يوميا في المساء، ومن ثم يتجهون نحو غرفهم، من أجل الخلود للنوم.

وأشارت إلى أن الجهاز الفني يتابع تناول اللاعبين الطعام والمشروبات بشكل منتظم قبل مواجهة فرنسا، كما يفرض نظاما صارما على كامل البعثة.


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