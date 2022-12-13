وحدة أيادي مصر بالأقصر تشارك في فعاليات معرض المنصة بأسوان

قال المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إن وحدة منصة «أيادي مصر» شاركت في فعاليات معرض المنصة للمنتجات التراثية واليدوية، والذي تمت انطلقت أعماله بمحافظة أسوان بمشاركة 3 حرف يدوية بالمحافظة، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وأضاف أحمد إبراهيم، مسئول وحدة أيادي مصر بالأقصر، إن المحافظة تتميز بوجود حرف يدوية وتراثية متميزة تحتاج مزيدا من الدعم للحفاظ على الحرف اليدوية كالمشاركة في جميع مناسبات المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأشار إبراهيم، كما أنه تم عمل عقود بين منصة أيادي مصر والحرفيين بالمحافظة، إضافة إلى توجيه وزير التنمية المحلية بزيادة أعداد الحرفيين بالمحافظة، وعمل عقود تسويق لهم وتم مشاركة عارضين من المحافظة بمنتجات البازلت والخيامية وسجاد نول، والتي تميزت بالجودة العالية.