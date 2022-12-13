تراجع جديد للناتج الصناعي في إيطاليا خلال أكتوبر الماضي

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أظهرت بيانات معهد الإحصاء الإيطالي الصادرة، اليوم الثلاثاء، استمرار تراجع الناتج الصناعي لإيطاليا للشهر الثاني على التوالي خلال أكتوبر الماضي، نتيجة التراجع الحاد في إنتاج السلع الاستهلاكية وبدرجة أقل قطاع الطاقة.

وذكر معهد الإحصاء الإيطالي "آيستات" أن الناتج الصناعي تراجع خلال أكتوبر الماضي بنسبة 1% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، عقب تراجعه بنسبة 7ر1% خلال سبتمبر الماضي. كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 4ر0% فقط.

وتراجع نتاج قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3%، في حين تراجع ناتج قطاع الطاقة بنسبة 2ر1% شهريا.

وعلى أساس سنوي تراجع الناتج الصناعي خلال أكتوبر الماضي بنسبة 6ر1% في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 1ر0% بعد تراجعه بنسبة 4ر0% خلال سبتمبر الماضي.