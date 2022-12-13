استطلاع رأي: الولايات المتحدة منقسمة بشأن الثقة في بايدن أو الحزب الجمهوري

أظهر استطلاع جديد للرأي انقسام الأمريكيين حول ما إذا كانت لديهم ثقة أكبر في الرئيس الحالي جو بايدن أو الجمهوريين في الكونجرس للتعامل مع القضايا الرئيسية التي تواجه البلاد.

وأوضح استطلاع الرأي - الذي أجرته شبكة "سي إن إن" ونشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أن 51 في المائة من البالغين في الولايات المتحدة لديهم ثقة أكبر في الجمهوريين في الكونجرس، مقارنة بـ 49 في المائة ممن لديهم ثقة أكبر في الرئيس جو بايدن التابع للحزب الديمقراطي.

ويأتي الانقسام شبه المتكافئ في الوقت الذي يستعد فيه النواب لمدة عامين على الأقل لحكومة ديمقراطية، حيث يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب، بينما يحافظ الديمقراطيون على السيطرة على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض.

وقد ارتفعت نسبة المشاركين الذين يشيرون إلى ثقتهم بأن الانتخابات في أمريكا اليوم تعكس إرادة الشعب بشكل طفيف إلى 52 في المائة، مقارنة بنسبة 50 في المائة قبل الانتخابات النصفية مباشرة.

وجرى الاستطلاع في الفترة ما بين 1 ديسمبر إلى 7 ديسمبر الحالي من خلال مقابلات مع 1208 بالغين في الولايات المتحدة.