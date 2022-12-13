محكمة روسية تغرم شخصا التقط صورة سيلفي مع رئيس أوكرانيا في المنام

قضت محكمة روسية، بتغريم رجل نشر على تطبيق إنستجرام منشورا زعم فيه أنه رأى في المنام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأنه التقط صورة "سيلفي" معه، وفقا لما ذكرت صحيفة "التايمز" اللندنية.

وكان إيفان لوسيف، المقيم في مدينة تشيتا شرقي سيبيريا، قد كتب في منشور على إنستجرام في سبتمبر الماضي، قبل أن يضطر لحذفه لاحقا، أنه رأى في المنام أنه كان من ضمن الأفراد الذين جرى تجنيدهم بموجب المرسوم الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعلن فيه عن "تعبئة جزئية" تشمل حوالي 300 ألف شخص في البلاد.

وأضاف لوسيف في منشوره: "رأيت في حلمي أنني كنت في أحد معسكرات التدريب قبل أن تقتحمه القوات الأوكرانية على حين غرة بقيادة زيلينسكي، حيث عمدوا إلى تقييدنا جميعا ليقرروا قتلنا لاحقا".

وتابع: "ولكن في تلك اللحظة مر زيلنسكي بجانبي ليتوقف ويخاطبني قائلا أنا أعرفك لقد قرأت منشوراتك (المناهضة للغزو الروسي) على إنستجرام، وعندها أمر بإطلاق سراحي وطلب إعدام البقية".

واستكمل لوسيف الذي وجهت له اتهامات بـ"تشويه سمعة" الجيش الروسي: "عقب ذلك طلبت من الرئيس الأوكراني أن التقط صورة ذاتية (سيلفي) معه، فلم يمانع ورحب بالأمر"، كما نقلت شبكة الحرة عن صحيفة تايمز البريطانية.

وكان بوتين قد أعلن أواخر سبتمبر عن تعبئة جزئية في محاولة منه لدعم الحملة العسكرية لقوات الكرملين في أوكرانيا.

وقد انتقد لوسيف هذا الأمر في منشورات عدة لفتت إليه أنظار جهاز الأمن الفيدرالي (الاستخبارات) ليسارع الأخير بطلب محاكمته.

ويوم الاثنين، دانت محكمة منطقة تشيتا المركزية لوسيف بالاتهامات الموجهة إليه، وأمرته بدفع غرامة قدرها 30 ألف روبل (478 دولارا أمريكيا)، بحسب تقارير إعلامية محلية.

وقال لوسيف إنه وجد الحكم "غبيًا" وأنه كان قد "تقبل" بالفعل فكرة إمكانية الفرار من روسيا أو السجن بسبب موقفه المناهض للحرب.