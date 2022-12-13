ضبط سيدة صرفت معاش والدها دون وجه حق في الإسكندرية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على سيدة لصرفها معاش والدها دون وجه حق في الإسكندرية.



وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، إلى إدخال سيدة -مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية- الغش والتدليس على إحدى الهيئات الحكومية والاستمرار فى صرف المعاش المستحق لها عن والدها المتوفى "دون وجه حق"، وهو الأمر الذى مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية من الهيئة المشار إليها.



وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمة المذكورة وأمكن ضبطها، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.