ألمانيا تعتزم تسهيل إجراءات طرد المتطرفين من الجيش

ترغب وزارة الدفاع الألمانية في إدخال تسهيلات على نحو أكبر لطرد المتطرفين من الخدمة بالجيش، وسط تحقيق بشأن مؤامرة انقلاب من جانب اليمين المتطرف، من بينهم جندي بالخدمة.

وقالت الوزارة، اليوم الثلاثاء، إنها تسعى لإدخال تعديل على القانون يجعل من الممكن طرد أي جندي من الخدمة بدون الحاجة للجوء إلى إجراء تأديبي قضائي يستغرق وقتا طويلا.

وفي الأسبوع الماضي شنت السلطات الألمانية حملة أمنية واسعة النطاق استهدفت مجموعة إرهابية مرتبطة بحركة "مواطني الرايخ".

وتواجه المجموعة اتهامات بالسعي لبناء قوات مسلحة خاصة بها للإطاحة بالدولة، وكان من بين المعتقلين نائبة برلمانية سابقة عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي وجندي وأرستقراطي.

ولا يعترف "مواطنو الرايخ" بشرعية الدولة الألمانية الحالية، وغالبا ما يرفضون دفع الضرائب أو الغرامات وفي بعض الحالات يكدسون أسلحة غير مرخصة.