ولي العهد السعودي يستعرض مع رئيس الوزراء الأردني العلاقات بين البلدين

استعرض ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر هاني الخصاونة، الذي يزور المملكة حاليا " العلاقات بين البلدين".

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء "أن الأمير محمد بن سلمان والخصاونة تبادلا خلال اللقاء الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين".

وحضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي بن عبدالرحمن العيسى.

وصل رئيس الوزراء بشر الخصاونة إلى الرياض مساء الأحد، على رأس وفد وزاري، في زيارة عمل تستمرُّ ليومين.

وقال بيان رسمي أردني ان الخصاونة "يلتقي خلال الزِّيارة عدداً من كبار المسؤولين في السعودية، ويبحث معهم ملفَّات التَّعاون الثُّنائي الاستراتيجي والأخوي بين البلدين، وسُبُل تعزيزها بما يخدم المصالح والقضايا المشتركة للبلدين والشَّعبين".