صندوق النقد الدولي يمنح رواندا 319 مليون دولار للتعامل مع تغير المناخ

وافق صندوق النقد الدولي على منح رواندا 319 مليون دولار وفقا لترتيب تمويلي جديد، يهدف لمساعدة الدول على التعامل مع المخاطر طويلة المدى مثل تغير المناخ.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن البنك القول في بيان أمس الإثنين، إنه تم تدشين آلية المرونة والاستدامة هذا العام من أجل الدول منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل لمواجهة التحديات بتمويل أطول أمدا وقليل التكلفة.

ويشار إلى أن رواند تعد أول دولة أفريقية تحصل على هذا النوع من التمويل.

وجاء في بيان الصندوق "آلية المرونة والاستدامة سوف تدعم الأجندة الطموحة لرواندا لبناء مقاومة لتغير المناخ والمساعدة في تحفيز المزيد من التمويل".

ويأتي هذا الاعلان بعد أن اتفقت الدول في مؤتمر كوب 27، الذي عقد في مصر الشهر الماضي، على تأسيس صندوق للتعويض عن الخسائر والأضرار المتعلقة بأنماط تغير الطقس، وهو ما يعد مكسبا للدول النامية التي تضررت من تغير المناخ، على الرغم من أنها تشارك بنسبة قليلة في الاحتباس الحراري.