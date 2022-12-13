الزمالك يستعيد ثلاثي الشباب استعداداً لمواجهة البنك الأهلي

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشاركة محمد طارق و محمد حسام بيسو ومحمد خضري ثلاثي فريق الشباب بالنادي، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الثلاثي غاب عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز ، بسبب المشاركة مع فريق الشباب مواليد 2001 أمام الجونة يوم الأحد الماضي في الجولة العاشرة لبطولة الجمهورية، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادا للقاء البنك الأهلي، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة بالأمس بعد الفوز على بيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الأحد الماضي في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.