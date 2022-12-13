تزايد عدد حالات التسمم بأول أكسيد الكربون في أوكرانيا مؤخرا، حيث يضطر المواطنون إلى استخدام مولدات ومواقد الحطب للتغلب على انقطاع الكهرباء نتيجة للهجمات الروسية، واستخدام بعضها بشكل غير سليم، وفقا لمسؤولين.

وفي شهر نوفمبر بمفرده، تم تسجيل 368 حالة تسمم، من بينها 92 طفلا، حسبما قال أوليكسندر خوروشنيا المتحدث باسم وكالة الدفاع المدني في كييف اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن من بين الحالات المسجلة، كانت هناك 20 حالة وفاة.

وتابع خوروشنيا أن الإحصاءات من الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري، أشارت إلى 97 حالة تسمم، من بينها 25 طفلا.

وحث المتحدث من يمتلكون مولدات كهرباء على عدم استخدامها داخل المنازل، والسعي للحصول على مساعدة مختصين لتركيبها.